Guasto alla linea ferroviaria, treni cancellati tra Cassano d'Adda e Treviglio sulla Milano-Bergamo

Pomeriggio di passione per i treni della linea Milano-Brescia-Verona-Venezia. La circolazione è stata sospesa tra Cassano d'Adda e Treviglio in entrambe le direzioni domenica pomeriggio, intorno alle 16, per verifiche alla linea ferroviaria. Questo ha provocato diverse cancellazioni di treni.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e l'offerta ferroviaria è stata riprogrammata con l'attivazione di un collegamento sostitutivo via bus tra Treviglio e Cassano.

Verso le otto di sera, infine, la circolazione è ripresa.