Treni cancellati e vagoni pieni: mattina da incubo per i pendolari

"Una giornata da dimenticare. Ancora prima di essere entrati in università. Nota positiva solo la gentilezza e la cortesia del controllore. Per il resto un inferno". Inizia così la segnalazione giunta questa mattina alle 8 alla redazione di MonzaToday. A raccontare i disagi dei pendolari è Giorgio Castoldi, pendolare e docente universitario, che nella mattina di martedì 22 novembre si è trovato nel caos totale: treni cancellati, forti ritardi, pendolari che si spingevano per riuscire a salire sui treni che già arrivavano pieni nella stazione del capoluogo brianzolo.

“Impossibile oggi raggiungere Milano - spiega Castoldi -. Alle 7.40 una follia: il treno da Bergamo portava un ritardo di 30 minuti, quello di Como un ritardo di 15 minuti alle 8, l'Albairate Vermezzo da Saronno era stato cancellato. Sono riuscito a salire con fatica sul treno da Lecco arrivato con 5 minuti di ritardo. Stipati come sardine, c'è chi è rimasto sulla banchina".

"Non è una situazione ammissibile. Io fortunatamente sono sceso quasi subito a Greco Pirelli portando quasi mezz'ora di ritardo rispetto al previsto. Alcuni studenti dalla Brianza mi hanno inviato messaggi avvisandomi che erano in ritardo per colpa di treni cancellati e guasti sulle linee. È assurdo. Un grazie speciale - ha concluso - al controllore che ha cercato di far mantenere la calma scusandosi per disagi".