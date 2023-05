Com'è messa oggi la circolazione dei treni dell'alta velocità?

Il maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna ha messo in ginocchio l'intera rete dei trasporti: autostradali e ferroviari. Per quanto riguarda i treni, in particolare, per l'intera giornata di venerdì 19 maggio prosegue la riduzione del numero di corse, le deviazioni e i rallentamenti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che percorrono la linea AV e la linea convenzionale fra Firenze e Bologna.

La riprogrammazione si rende necessaria per gli effetti anche sulle infrastrutture ferroviarie del forte maltempo e degli allagamenti che continuano a interessare la regione. Rallentamenti e cancellazioni si ripercuoteranno tuttavia su tutta la circolazione lungo la dorsale nord-sud, sull'asse Milano-Roma e Venezia-Roma.

Venerdì mattina, Trenitalia ha informato che la circolazione è in graduale ripresa. Ecco l'elenco dei treni cancellati o parzialmente cancellati.

Treni alta velocità cancellati di venerdì 19 maggio

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24)

• FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) - Milano Rogoredo (8:15)

• FR 9301 Mantova (6:00) - Roma Termini (9:35)

• FR 9610 Roma Termini (7:20) - Milano Centrale (10:35)

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (12:58)

• FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (12:00)

• FR 9615 Milano Centrale (8:58) - Roma Termini (12:10)

• FR 9630 Napoli Centrale (10:30) - Milano Centrale (14:55)

• FR 9638 Napoli Centrale (12:30) - Milano Centrale (16:58)

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) - Napoli Centrale (17:33)

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) - Roma Termini (18:10)

• FR 9644 Roma Termini (15:20) - Milano Centrale (18:30)

• FR 9652 Napoli Centrale (15:55) - Bergamo (21:43)

• FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) - Napoli Centrale (21:48)

• FR 9432 Napoli Centrale (17:05) - Venezia Santa Lucia (22:55)

• FR 9657 Milano Centrale (18:30) - Napoli Centrale (23:03)

• FR 9661 Milano Centrale (19:00) - Napoli Centrale (23:28)

• FR 9328 Roma Termini (19:25) - Mantova (23:03)

Treni alta velocità parzialmente cancellati di venerdì 19 maggio

• FR 9605 Bergamo (5:45) - Napoli Centrale (11:03): il treno ha origine da Milano Centrale

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33): il treno termina la corsa a Milano Centrale

Programma dei treni con limitazione di percorso o instradamenti su percorsi alternativi valido per venerdì 19 maggio

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:54): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (11:00): il treno ha origine da Rimini

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (16:04): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

• FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16.54): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

• FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54): il treno è cancellato tra Pesaro e Bologna Centrale

• FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Pesaro

• FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:50): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta/Roma Tiburtina/Firenze Campo di Marte e non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione, Rimini e Riminifiera

• FR 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:09): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• FR 8815 Venezia Mestre (15:04) - Lecce (23:45): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

• FR 8819 Milano Centrale (16:05) - Bari Centrale (23:36): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze Campo di Marte/Roma Tiburtina/Caserta e non ferma a Faenza, Forlì, Cesena, Riminifiera, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli

• FB 8852 Roma Termini (17:25) - Ravenna (22:05): il treno termina la corsa a Rimini

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00): il treno termina la corsa ad Ancona

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55): il treno termina la corsa a Bologna Centrale

• IC 612 Lecce (8:35) - Milano Centrale (21:40): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40): il treno ha origine da Ancona

• IC 614 Lecce (11:54) - Milano Centrale (23:40): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): il treno termina la corsa a Bologna Centrale

• IC 611 Bologna Centrale (16.00) - Bari Centrale (23:08): il treno ha origine da Ancona

Programma dei treni InterCity Notte con partenza giovedì 18 maggio instradati sul percorso alternativo tra Falconara Marittima e Bologna Centrale

• ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05): il treno è instradato sul percorso alternativo da Falconara Marittima a Bologna Centrale via Foligno/Terontola/Firenze Campo Marte e non ferma a Rimini

• ICN 752 Lecce (19:50) - Milano Centrale (10:41): il treno è instradato sul percorso alternativo da Falconara Marittima a Bologna Centrale via Foligno/Terontola/Firenze Campo Marte e non ferma a Rimini

• ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (12:23): il treno è instradato sul percorso alternativo da Falconara Marittima a Bologna Centrale via Foligno/Terontola/Firenze Campo Marte e non ferma a Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì, Faenza

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna Centrale a Falconara Marittima via Firenze Campo Marte/Terontola/Foligno e non ferma a Rimini

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) - Lecce (10:02): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna Centrale a Falconara Marittima via Firenze Campo Marte/Terontola/Foligno e non ferma a Faenza, Forlì, Cesena, Rimini e Pesaro

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna Centrale a Falconara Marittima via Firenze Campo Marte/Terontola/Foligno e non ferma a Faenza, Forlì, Cesena e Rimini

Treni EuroCity parzialmente cancellati del 19, 20 e 21 maggio

• EC 307 Zürich Hauptbahnhof (6:33) - Chiasso - Imola (12:58) : il treno termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 12:30

• EC 308 Imola (13:12) - Chiasso - Zürich Hauptbahnhof (19:27) : il treno ha origine da Bologna Centrale alle ore 13:34

Programma dei treni Alta Velocità e InterCity cancellati valido per venerdì 19 maggio

• FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35)

• FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15)

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:05)

• FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54)

• FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54)

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58)

• FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Mestre (15:56)

• FR 9803 Milano Centrale (7:05) - Ancona (10:13)

• FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55)

• FR 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:50)

• FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22.56)

• FR 9809 Milano Centrale (15:35) - Bari Centrale (22:32)

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55)

• FR 9811 Milano Centrale (17:30) - Pescara (21:48)

• FR 8823 Milano Centrale (17:50) - Pescara (23:05)

• FR 8825 Milano Centrale (18:50) - Ancona (22:42)

• FR 9810 Ancona (19:10) - Milano Centrale (22:25)

• FR 8829 Milano Centrale (20:05) - Ancona (23:38)

• IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00)

• IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40)

• IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51)

• IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49)