Rotaia del passante ferroviario, per Rfi "nessuna anomalia"

Nessuna anomalia all'infrastruttura. A dirlo, dopo giornate 'infuocate' sul fronte dei trasporti per la chiusura del passante ferroviario dopo l'anomalo consumo di ruote in diversi convogli, è Rete Ferroviaria Italiana, l'azienda che gestisce l'infrastruttura ferroviaria. In precedenza, Trenord aveva invece rivelato che, a consumare le ruote dei treni del passante ferroviario, sarebbe una rotaia fortemente usurata tra le fermate di Dateo e Porta Vittoria.

Rfi ha diramato una nota alla stampa, domenica sera, per precisare che "al momento non risulterebbe alcuna evidenza di anomalie all'infrastruttura che ne compromettano la sicurezza o siano cause di consumi eccessivi dei bordini delle ruote". Nel weekend, dopo la cancellazione di oltre cento corse al giorno nelle giornate precedenti, Trenord aveva dovuto prendere la decisione di interrompere completamente la circolazione sul passante.

Ancora Rfi specifica di essere giunta a questa conclusione dopo i rilievi tecnici, effettuati anche insieme a Trenord "e con evoluti mezzi diagnostici": e aggiunge che i controlli non si fermano comunque qui, anche se per gli esiti definitivi di quelli effettuati finora occorre attendere martedì, quando verranno depositati.

L'usura della rotaia

Eppure Trenord aveva parlato in maniera molto dettagliata dell'usura della rotaia, aggiungendo di avere scoperto "una rilevante quantità di limatura di acciaio in una tratta di curva", con la conseguenza di un "attrito anomalo" tra la rotaia stessa e le ruote dei treni. Secondo l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario, in 35 convogli transitati nel passante ferroviario nelle ultime settimane si era riscontrato un consumo fino a 100 volte rispetto al normale, con riduzione dello spessore dei bordi di 1 millimetro ogni 1.000 chilometri, invece di 1 millimetro ogni 80.000.