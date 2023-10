Treni deviati e sospesi: la situazione dopo il nubifragio

Riprende a rallentatore il ripristino delle linee ferroviarie dopo il nubifragio della scorsa notte. La bomba d’acqua ha messo in tilt i treni tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. "Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia monitorano costantemente l'evolversi della situazione informando tempestivamente i passeggeri in viaggio sulle condizioni della circolazione, su interruzioni e rallentamenti", comunica Rfi in una nota.

Tecnici a lavoro in particolare in Lombardia dove il maltempo ha colpito Milano. Nello specifico, si sta lavorando per il ripristino del nodo di Milano e della tratta Milano-Chiasso. Al momento le limitazioni sono sulle linee S7 Lecco-Molteno-Milano Porta Garibaldi, S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi. E, ancora, Bergamo-Carnate-Milano e Malpensa-Milano Centrale. Cancellazioni sulla Chiasso-Milano Porta Garibaldi, mentre alcune limitazioni interessano Como-Rho.

"Le eccezionali precipitazioni che hanno investito il capoluogo lombardo hanno provocato allagamenti nei sottopassi di Milano Garibaldi e rallentamenti nel nodo ferroviario. I treni a lunga percorrenza che non fermano a Milano Porta Garibaldi saranno deviati su altri percorsi", prosegue Rfi.