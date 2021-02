Tragedia nella stazione di Milano Bovisa: donna travolta dal treno, circolazione in tilt

Una donna di 52 anni è stata travolta da un treno nella stazione di Milano Bovisa nel tardo pomeriggio di martedì 9 febbraio.

Tutto è accaduto intorno alle 19.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara e sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polfer: non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Le condizioni della 52enne sono subito apparse critiche, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale. La donna, estratta dai pompieri, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso, le sue condizioni sarebbero disperate.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità diversi treni di Trenord sono stati cancellati. Le criticità si sono concentrate sulle linee Mariano/Camnago-Seveso-Milano e Asso-Seveso-Milano.