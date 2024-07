Maltempo, circolazione dei treni in tilt: linee cancellate e ritardi fino a 60 minuti

Un guasto all'infrastruttura ferroviaria tra Varese e Induno Olona, dovuto ai danni del maltempo, ha causato ritardi fino a 60 minuti e variazioni di percorso per diversi treni.

"A causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la Regione Lombardia, la situazione della circolazione ferroviaria è fortemente perturbata", fa sapere Rfi. Tra le linee coinvolte ci sono la Luino-Gallarate, dove la circolazione è sospesa dalle 5.40 tra Ternate Varano e Gallarate per la presenza di alberi in prossimità dei binari, e la Varese-Porto Ceresio-Stabio ferma dalle 6.40 per lo stesso motivo.

L'intervento dei tecnici della rete ferroviaria è in corso sui seguenti percorsi:

- 25303 Luino 05.34 - Milano Porta Garibaldi 07.01 effettua un percorso alternativo e non effettua le fermate intermedie tra Laveno Mombello e Gallarate

- 25307 Luino 06.19 - Milano Porta Garibaldi 07.56 effettua un percorso alternativo e non effettua le fermate intermedie tra Laveno Mombello e Gallarate

- 25357 Luino 06.45 - Gallarate 07.41 cancellato

- 25309 Luino 07.19 - Milano Porta Garibaldi 08.41 effettua un percorso alternativo e non effettua le fermate intermedie tra Laveno Mombello e Gallarate

Il treno 24531 in partenza da Varese e in arrivo a Treviglio (passando per Milano) parte dalla stazione di Parabiago alle 9.57.

Diverse le ripercussioni sulla circolazione anche delle altre linee.