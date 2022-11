I treni della metropolitana sono stati bloccati

Treni della linea metropolitana M2 fermi a Milano. Nel tardo pomeriggio di martedì 15 novembre i convogli sono stati bloccati, secondo quanto riferito dall'Azienda trasporti milanesi, per il malore di una persona.

Atm ha informato i passeggeri con una nota sul proprio portale: "M2: abbiamo chiuso la linea tra Lambrate e Caiazzo. I treni sono rallentati sul resto della linea. Siamo in attesa dei soccorsi: una persona si è sentita male nella stazione di Lambrate. A Loreto non si cambia tra M1 e M2. Cambiate a Cadorna. Abbiamo organizzato un servizio bus per servire le stazioni tra Lambrate e Caiazzo. I bus sono in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico".

Sull'episodio, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inizialmente riferito che si fosse trattato di un tentativo di suicidio. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.20. Dalla centrale operativa del 118 hanno inviato due equipaggi su automedica e ambulanza. Il personale sanitario ha soccorso un uomo di 61 anni. Non dovrebbe, secondo le prime indicazioni, essere in pericolo di vita.

Presenti anche gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco e i carabinieri. La centrale operativa dei pompieri ha spiegato che il passeggero è finito sui binari dopo un malore sulla banchina di Lambrate, in direzione di Gessate. Dopo circa 30 minuti, la circolazione ha ripreso progressivamente a funzionare.

