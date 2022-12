Guasto in stazione Centrale: treni cancellati e in maxi ritardo

Una stazione gremita di persone in attesa, treni in tilt, con cancellazioni e ritardi fino a 45 minuti. Succede a Milano nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre, intorno alle 18, a causa di un guasto in Centrale.

"Il guasto alla linea elettrica nella stazione di Milano Centrale è stato risolto dai tecnici di Rfi - si legge sull'app di Trenord verso le 18.20 -. Possibili ritardi fino a 45 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni".

Le linee maggiormente coinvolte sono quelle di Milano-Chiasso, Milano-Verona e Milano-Malpensa. Ancora in corso di accertamento le cause del problema tecnico, che ha riguardato appunto la linea elettrica, come conferma Rfi, e che è durato dalle 16.50 alle 17.25.