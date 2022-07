Ragazzo investito da un treno: ritardi sulla linea Milano-Bologna

Traffico ferroviario in tilt tra Milano e Bologna nella mattinata di lunedì 11 luglio a causa di un ragazzo di 22 anni travolto da un treno nei pressi di San Rocco al Porto (Lodi).

L'incidente è avvenuto intorno alle 9, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sono in corso le operazioni di soccorso, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le condizioni del 22 enne sarebbero disperate.

Da Rfi fanno sapere che diversi treni hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti, attualmente è in corso o la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.