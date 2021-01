Incidente in stazione a Saronno: travolto da un treno, 83enne finisce in ospedale

Un anziano di 83 anni è stato travolto da un treno nella stazione di Saronno Sud (Varese) nella mattinata di lunedì 4 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 6.20, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’83enne — per cause ancora in fase di accertamento — sia stato urtato da un treno in ripartenza dalla stazione. Il pensionato è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. Secondo quanto trapelato non avrebbe mai perso conoscenza, non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato una lussazione alla spalla sinistra.

La circolazione sulla linea ferroviaria è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine: i convogli hanno accumulato fino a 50 minuti di ritardo, ma la situazione sta lentamente ritornando alla normalità.