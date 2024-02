Mattinata da incubo per i pendolari milanesi per un guasto

Quella di giovedì 15 febbraio è stata una mattinata difficile per i pendolari milanesi che viaggiano sulla Asso-Milano. È la stessa Trenord sul sito ufficiale a rendere noto del guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Seveso che sta compromettendo le corse sulla linea. L'intervento per ripristinare la normalità è in corso. Sono stimati circa 60 minuti di ritardo, questi i treni coinvolti:

624 (ASSO 07:33 - MILANO CADORNA 08:53)

723 (MILANO CADORNA 08:23 - CAMNAGO-LENTATE 09:05)

621 (MILANO CADORNA 08:09 - ASSO 09:30)

1617 (MILANO CADORNA 07:39 - ASSO 09:01)

2728 (CAMNAGO-LENTATE 08:50 - MILANO CADORNA 09:37)

Treni con variazioni

S2 - 24225 (SEVESO 08:12 - MILANO ROGOREDO 09:07) parte da MILANO BOVISA

24230 (MILANO ROGOREDO 10:23 - SEVESO 11:18) cancellato

24229 (SEVESO 09:12 - MILANO ROGOREDO 10:07) cancellato

S4 - 717 (MILANO CADORNA 07:23 - CAMNAGO-LENTATE 08:05) termina a SEVESO

719 (MILANO CADORNA 07:53 - CAMNAGO-LENTATE 08:35) termina a SEVESO

723 (MILANO CADORNA 08:23 - CAMNAGO-LENTATE 09:05) termina a SEVESO

2732 (CAMNAGO-LENTATE 09:50 - MILANO CADORNA 10:37) parte da SEVESO

2726 (CAMNAGO-LENTATE 08:20 - MILANO CADORNA 09:07) parte da SEVESO

2730 (CAMNAGO-LENTATE 09:20 - MILANO CADORNA 10:07) parte da SEVESO

Treni cancellati