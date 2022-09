Tragedia sfiorata: Malpensa express travolge un carrello manutenzione

Un Malpensa Express devastato, un carrello per la manutenzione dei binari divelto e rovesciato sui binari attorno a una dozzina di operai con i giubbini catarifrangenti. È la scena dell'incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Milano Domodossola nella serata di lunedì 26 settembre. Avrebbe potuto essere una tragedia. Letteralmente. Invece non è successo nulla grazie a un macchinista che è riuscito a frenare (quasi) in tempo un treno lanciato a oltre 100 chilometri orari.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima della mezzanotte quando il treno regionale 392 (un Malpensa Express partito dal terminal 1 dell'aeroporto alle 23.26) stava per arrivare a destinazione nella stazione di Milano Cadorna. "Andavamo a circa 120 chilometri all'ora ma a un certo punto il treno ha cominciato a suonare e a frenare bruscamente - ha raccontato a MilanoToday uno dei testimoni che era su una carrozza in coda -. Le ruote del convoglio hanno persino pattinato , poi abbiamo sentito un tonfo sordo". Inizialmente i passeggeri pensavano che il treno avesse travolto una persona, invece la realtà era un'altra.

Attorno al binario 2, infatti, erano in corso alcune operazioni di manutenzione della stazione e il Malpensa Express ha travolto uno dei mezzi utilizzati durante le lavorazioni. Trenord, interpellata da MilanoToday, non è riuscita a fornire una ricostruzione del fatto ma si è limitata a confermare l'evento. Il Gruppo Fnm ha spiegato che si è trattato di un incidente "Quel macchinario era di una ditta esterna e serviva per la posa della pavimentazione e non è ancora chiaro perché è stato movimentato in quel momento", ha puntualizzato il portavoce della società. Sul caso, comunque, sono in corso accertamenti da parte della Polfer.

I circa 50 passeggeri, comunque, sono tutti scesi dal treno in autonomia dato che la prima carrozza era sulla banchina della stazione. "Quando sono sceso ho visto il carrello ribaltato e diversi operai che stavano tirando fuori quello che restava del macchinario. Ho pensato che avrebbe potuto essere una tragedia. Non ho dormito per tutta la notte".