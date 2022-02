Treno deraglia in stazione: soccorsi sul posto, linea Milano-Chiasso sospesa

Incidente ferroviario lunedì pomeriggio a Seregno, in Brianza. Stando a quanto riportato da MonzaToday, un treno merci di 13 vagoni è deragliato andando a sbattare contro la barriera di fine corsa, distruggendola. Il convoglio trasportava materiale ferroso. L'impatto è stato violento e dopo aver abbattuto la barriera il mezzo ha proseguito la corsa per altri 200 metri.

Dalle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco intervenuti pare che durante le operazioni di manovra ci sia stato un tamponamento tra due carri merci, uno dei due avrebbe anche perso parte del carico. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato le ambulanze in codice giallo, ma fortunatamente le condizioni del macchinista e del manovratore - gli unici due coinvolti - non sono gravi.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri di Seregno, i vigili del fuoco e il personale di Rfi impegnato nella messa in sicurezza dell'area. Stando a quanto comunicato dalla stessa Rfi alle 14.45, la circolazione sulla linea Milano-Chiasso è sospesa per quello che viene definito "un inconveniente di esercizio". "È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con cancellazioni e limitazioni di percorso", si legge sul sito di rete ferroviaria italiana.