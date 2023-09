Un treno è deragliato nella stazione di Cadorna

Un treno della tratta Milano-Como Lago è deragliato nei pressi della stazione a Cadorna a Milano nel pomeriggio i mercoledì 27 settembre. Il fatto è avvenuto al binario 7 poco prima delle 13.45.

Secondo quanto trapelato sembra che il convoglio non trasportasse passeggeri, ma fosse in fase di manovra come ha confermato Trenord a MilanoToday. A bordo c'era solo il macchinista. Non si registrano né feriti né vittime.

Stando a quanto finora trapelato sembra che il convoglio, un Tsr, più nel dettaglio la vettura R6040, si stava dirigendo verso il binario 7 per poi prendere servizio. Proprio in questo frangente - per cause ancora da accertare - la carrozza di coda è uscita dai binari. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza del treno sono stati bloccati anche i binari 8, 9 e 10. Sul caso sta indagando la Polfer. . Trenord ha annunciato ritardi fino a 20 minuti e cancellazioni sulla linea Milano-Como Lago.