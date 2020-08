Treno deragliato a Carnate, circolazione sospesa: l'elenco di tutti i convogli cancellati

Circolazione ferroviaria in tilt mercoledì dopo l'incidente di Carnate, dove il treno 10776 è deragliato, con 4 carrozze che sono uscite dai binari e una che si è rovesciata. A bordo del convoglio, diretto a Milano Porta Garibaldi, viaggiava un solo passeggero, che è rimasto ferito - in maniera non grave - insieme a un macchinista e al capotreno.

Lo schianto ha inevitabilmente mandato in tilt le linee, con decine e decine di treni che sono stati cancellati. "Attivato servizio autobus dalle ore 13:15 circa dalla stazione di Monza, che effettua collegamento tra Monza e Lecco - Monza e Paderno Robbiate - si legge sul sito Trenord -. I viaggiatori da Milano centrale diretti a Monza possono utilizzare i treni per Chiasso/Bellinzona o i treni in partenza da Milano Porta Garibaldi".

Video | Le immagini del disastro dall'alto

E ancora: "I viaggiatori diretti a Lecco possono utilizzare i treni della Linea S7. Consigliato utilizzo dei treni per Tirano ai viaggiatori diretti a Lecco, che fino a Lecco effettueranno percorso deviato via Bergamo con perditempo previsto di circa 60 minuti. Per Arcore - Airuno consigliato utilizzo dei servizi bus sostitutivi".

Ecco la lista dei treni cancellati:

- 10848 (MILANO P. GARIBALDI 12:22 - LECCO 13:24)

- 10850 (MILANO P. GARIBALDI 12:52 - LECCO 13:54)

- 10852 (MILANO P. GARIBALDI 13:22 - LECCO 14:24)

- 10855 (LECCO 13:36 - MILANO P. GARIBALDI 14:38)

- 10857 (LECCO 14:06 - MILANO P. GARIBALDI 15:08)

- 10856 (MILANO P. GARIBALDI 14:22 - LECCO 15:24)

- 10859 (LECCO 14:36 - MILANO P. GARIBALDI 15:38)

- 10858 (MILANO P. GARIBALDI 14:52 - LECCO 15:54)

- 10861 (LECCO 15:06 - MILANO P. GARIBALDI 16:08)

- 10860 (MILANO P. GARIBALDI 15:22 - LECCO 16:24)

- 10863 (LECCO 15:36 - MILANO P. GARIBALDI 16:38)

- 10862 (MILANO P. GARIBALDI 15:52 - LECCO 16:54)

- 10865 (LECCO 16:06 - MILANO P. GARIBALDI 17:08)

- 10867 (LECCO 16:36 - MILANO P. GARIBALDI 17:38)

- 10864 (MILANO P. GARIBALDI 16:22 - LECCO 17:24)

- 10869 (LECCO 17:06 - MILANO P. GARIBALDI 18:08)

- 10871 (LECCO 17:36 - MILANO P. GARIBALDI 18:38)

- 10771 (MILANO P. GARIBALDI 13:01 - PADERNO ROBBIATE 13:38)

- 10773 (MILANO P. GARIBALDI 14:01 - PADERNO ROBBIATE 14:38)

- 10775 (MILANO P. GARIBALDI 15:01 - PADERNO ROBBIATE 15:38)

- 10777 (MILANO P. GARIBALDI 16:01 - PADERNO ROBBIATE 16:38)

- 10785 (MILANO P. GARIBALDI 18:01 - PADERNO ROBBIATE 18:38)

- 10780 (PADERNO ROBBIATE 14:22 - MILANO P. GARIBALDI 14:59)

- 10782 (PADERNO ROBBIATE 15:22 - MILANO P. GARIBALDI 15:59)

- 10784 (PADERNO ROBBIATE 16:22 - MILANO P. GARIBALDI 16:59)

- 10786 (PADERNO ROBBIATE 17:22 - MILANO P. GARIBALDI 17:59)

- 10788 (PADERNO ROBBIATE 18:22 - MILANO P. GARIBALDI 18:59)

- 10790 (PADERNO ROBBIATE 19:22 - MILANO P. GARIBALDI 19:59)

- 10792 (PADERNO ROBBIATE 20:22 - MILANO P. GARIBALDI 20:59)

- 10794 (PADERNO ROBBIATE 21:22 - MILANO P. GARIBALDI 21:59)

- 10796 (PADERNO ROBBIATE 22:22 - MILANO P. GARIBALDI 22:59)

- 10798 (PADERNO ROBBIATE 23:22 - MILANO P. GARIBALDI 23:59)

