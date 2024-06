Treno deragliato a Pioltello, il pm: "Colpa del binario rotto, Rfi non sostituiva i giunti"

La rottura del giunto, in condizioni di forte degrado, ha causato il deragliamento del treno regionale Cremona-Porta Garibaldi avvenuto a Pioltello il 25 gennaio 2018, causando la morte di 3 persone e il ferimento di circa 200, di cui deve rispondere "chi non ha provveduto alla corretta manutenzione" del giunto stesso. È uno dei passaggi della requisitoria del pm di Milano Leonardo Lesti durante il processo a carico di 9 imputati, tra cui l'ex amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile ed ex dirigenti e tecnici della stessa azienda, oltre a Rfi come responsabile civile, che rispondono a vario titolo di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose.

Non è invece riscontrabile, per il pm, un malfunzionamento del sistema frenante. "Nemmeno nella prospettiva difensiva - ha detto Lesti - questa è una causa sufficiente a determinare l'evento rispetto alla rottura del giunto. Al più si tratta di una concausa, ma se anche il sistema frenante avesse avuto un'avaria improvvisa non si sarebbe verificato" il deragliamento del convoglio. "Il macchinista - ha proseguito il pm - non dice mai che, prima dello svio, c'è stato un problema al sistema frenante".

Scintille sul binario

Per gli inquirenti, le telecamere puntate sul tratto ferroviario restituiscono immagini di scintille generate al passaggio dei treni in quel punto, fin dal 17 gennaio, quindi circa sette giorni prima dell'incidente. Il giorno del deragliamento, si notano le scintille al passaggio delle prime carrozze, poi si vede quasi una fiammata e infine nessuna scintilla, perché è saltato il giunto (23 centimetri mancanti sulla superficie della rotaia), con le ultime carrozze che non viaggiano più sui binari.

"Rfi consapevole"

In un altro passaggio della requisitoria, il pm Lesti ha puntato il dito contro Rfi affermando che, dalla lettura delle procedure e dei vademecum dell'azienda, non si legge mai che, in caso di problemi al giunto, sarebbe stata prevista la "sostituzione immediata", ma solo "tempestiva". Eppure, nel 2017, si erano già verificate rotture di giunti: "Emerge la consapevolezza del fenomeno e della sua pericolosità da parte dei vertifci di Rfi", ha detto il pubblico ministero citando casi segnalati nel 2010, nel 2015 e nel 2016 dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf). I giunti, ha affermato Lesti, "venivano individuati e segnalati, ma non venivano sostituiti finché non si rompevano".