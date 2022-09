Guasto alla linea elettrica, treno si ferma nel nulla alle porte di Milano

Circolazione dei treni in tilt sulla line ferroviaria Milano-Lodi nel pomeriggio di martedì 13 settembre a causa di un guasto della linea elettrica all'altezza di Rogoredo che ha causato cancellazioni, ritardi e ha "intrappolato" in mezzo al nulla i passeggeri del treno 24161.

Il disservizio - su cui sono in corso accertamenti da parte di Rfi - si è materializzato intorno alle 18.20 quando i tecnici di Rfi hanno rilevato un "inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni", si legge in una nota diffusa dall'azienda. Praticamente è mancata l'alimentazione su un tratto di ferrovia. I disagi maggiori li hanno subiti i passeggeri del treno 24161 (convoglio partito da Saronno alle 17 e diretto a Lodi) che è rimasto fermo all'altezza di Borgo Bagnolo, quartiere di San Donato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che insieme alla polfer hanno evacuato il convoglio trasferendo tutti i 400 passeggeri sul treno 10880 (partito da Piacenza alle 19 e diretto a Milano Greco Pirelli) che ha portato i passeggeri nella stazione di Rogoredo. Non risultano feriti ma sono stati cancellati i convogli sulle linee S1 e S13. Per il momento non è ancora chiaro quando il guasto verrà riparato.