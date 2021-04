I no tav che fermano un treno a Milano

Un treno fermo e un macchinista sporco di vernice nera. Questo il bilancio del blitz che cinque persone hanno fatto nella mattinata di martedì 27 aprile nella stazione ferroviaria di Milano Porta Romana per manifestare la propria solidarietà ai "resistenti no Tav", come recitava uno striscione che hanno messo sui binari.

Sul posto, dopo che la polizia ferroviaria ha lanciato l'allarme, sono intervenuti carabinieri. Poco prima cinque persone, col volto coperto dalle mascherine, avevano inizialmente disposto sul binario 2 un manifesto con la scritta "Solidarietà con i resistenti no Tav", impedendo a un treno in sosta e diretto a Saronno di ripartire.

Poi gli autori del blitz hanno spruzzato il vetro della motrice con vernice spray nera, che hanno poi anche diretto contro il macchinista, un 43enne italiano che era subito sceso dalla locomotiva per allontanarli. Infine si sono dati alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce. Per identificarli sono in corso le indagini dei militari e della Digos.