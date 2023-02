Donna travolta e uccisa da un treno a Milano: convogli in tilt

Non c'è stato scampo, è morta sul colpo, travolta da un treno di passaggio. Tragedia sui binari di Milano, nei pressi della Stazione Rogoredo, nella serata di martedì. Una donna di 44 anni è stata investita e uccisa da un convoglio in transito. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 20. La circolazione ferroviaria è andata in tilt.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare. Stando alle prime indiscrezione potrebbe trattarsi di un gesto volontario. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul luogo dello scontro due squadre su automedica e ambulanza. Oltre ai medici, in via Giovanni Battista Cassinis sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, la polizia ferroviaria e l'autorità giudiziaria.

Gravi criticità alla circolazione. Trenord ha informato che sulla linea Milano - Codogno - Cremona - Mantova i treni hanno subito ritardi anche di 120 minuti. Disagi notevoli anche per l'alta velocità e per i convogli di Trenitalia. È il secondo grave episodio sui binari della giornata, nella mattinata una ragazza di 19 anni era morta sotto un treno in Brianza.

