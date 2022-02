Treno travolge e uccide una persona: convogli in tilt

Una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Abbiategrasso (Milano). L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 di venerdì. Sul posto, viale Gian Galeazzo Sforza, sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118 con ambulanza e automedica ma per la vittima non c'era nulla da fare. Era morta sul colpo.

Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, le forze dell'ordine e il personale delle ferrovie. Resta ancora da capire l'identità della vittima e la dinamica dell'episodio. Non si esclude al momento nemmeno la pista del gesto volontario.

La linea Mortara - Milano, la Regionale R31 che fa parte della Direttrice 25, è rimasta bloccata per permettere i soccorsi e i rilievi. Trenord ha informato i propri passeggeri così: "A causa di un investimento di persona lungo la linea e il conseguente intervento delle Autorità competenti per gli opportuni rilievi, la circolazione è al momento sospesa tra le stazioni di Abbiategrasso e Vigevano". Sono possibili variazioni di percorso e cancellazioni e dalle ore 18 sono previsti autobus sostitutivi da Albairate a Mortara.

Per avere ulteriori informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione "Ricerca".

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.