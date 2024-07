Treno investe una persona sui binari, in tilt la circolazione ferroviaria

Grave incidente nella mattina di martedì 9 luglio. Un treno ha investito una persona tra Varazze e Cogoleto, in Liguria. La circolazione è sospesa tra Savona e Cogoleto.

Il convoglio coinvolto è partito da Ventimiglia alle 4.45 e sarebbe dovuto arrivare a Milano Centrale intorno alle 9. Si tratta dell'Intercity 653.

La circolazione sospesa nella tratta in questione potrebbe causare ripercussioni e ritardi sul resto dei treni che collegano la Liguria a Milano. Sono in corso gli accrtamenti dell'autorità giudiziaria. Per tutte le informazioni sulla circolazione dei treni e sui possibili ritardi, consultare la pagina apposita sul sito di Trenitalia.