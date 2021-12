Treno travolge un ragazzo di 19 anni a Rho (Milano)

Un ragazzo di 19 anni è stato travolto da un treno nei pressi della stazione di Rho, Fiera nel Milanese. Il grave incidente si è verificato nella serata di lunedì, intorno alle 20.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza in codice rosso, la polizia ferroviaria e vigili del fuoco. Le condizioni del giovane, che avrebbe fatto tutto da sé, erano disperate.

L'incidente ha comportato rallentamenti lungo la linea Milano-Novara, come confermato dalla Rete ferroviaria italiana in una nota. "Dalle ore 20:30 sulla linea Milano-Novara - avevano scritto - il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Rho Fiera per l’investimento di una persona da parte di un treno. Si attende l’intervento delle autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, seguiranno aggiornamenti".