Treno travolge un uomo sui binari: 30enne morto sul colpo

Tragedia nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 ottobre lungo la linea ferroviaria Milano-Brescia. Verso le 3.30, un uomo di 30 anni è stato travolto da un treno in transito. Per i soccorsi sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, ma per il 30nne non c'era già più nulla fare: è morto sul colpo.

Il dramma si è consumato tra le stazioni di Vidalengo e Treviglio e i rilievi sono stati effettuati dalla polizia ferroviaria. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un drammatico gesto estremo, sostiene BresciaToday.

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario, che è rimasto bloccato per circa 5 ore durante gli accertamenti di rito: 10 treni regionali sono stati cancellati, sei sono stati limitati e due deviati su percorsi alternativi. La circolazione è ripresa dopo le 8, quando è arrivato il via libera dell' autorità giudiziaria.

Dove chiedere aiuto