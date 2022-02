Donna travolta da un treno Italo: ritardi sulla Milano Torino

Una donna sulla sessantina è stata investita da un treno Italo diretto a Milano alla stazione ferroviaria di Torino Porta Susa la mattina di venerdì 11 febbraio 2022. È stata estratta dai binari ed è viva.

L'episodio è avvenuto al binario 2 ma oltre al convoglio direttamente coinvolto è stato bloccato, in attesa di eseguire accertamenti, anche un treno Frecciarossa che viaggiava in direzione di Torino Porta Nuova.

Sul posto sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e polizia ferroviaria, a cui competono gli accertamenti del caso. Gli investigatori propendono per un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.