"Mettetevi la mascherina": 63enne aggredito su un treno per Milano

È stato aggredito per aver chiesto a due ragazzi di mettersi la mascherina. È successo nel pomeriggio di mercoledì 21 luglio a un 63enne sul treno Lecco-Milano, che a causa dell'episodio è stato fermato nella stazione di Olgiate Molgora, dove sono potuti intervenire i soccorritori.

La vittima aveva invitato due giovani passeggeri a coprirsi il volto con un dispositivo di protezione, come peraltro previsto dalla legge. Ma di tutta risposta ha ricevuto un pugno in pieno volto da uno di loro. Per fortuna le conseguenze per l'uomo non sono state gravi: il personale del 118, chiamato dal capotreno, dopo averlo medicato, l'ha accompagnato all'ospedale in codice verde

Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l'accaduto e sentito i due giovani, che sarebbero entrambi di origine straniera e, trovati senza biglietto, sono stati fatti scendere dal convoglio. Diversi i testimoni oculari dell'aggressione. I treni della linea Lecco-Milano, nel frattempo, hanno subito ritardi.