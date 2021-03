I 100 passeggeri rimasti bloccati 5 ore su un treno fermo senza luce né aria condizionata

Il guasto, l'attesa snervante, estenuante, e il lieto fine, ma ormai quasi a notte fonda. Incredibile disavventura martedì sera per i passeggeri che hanno avuto la sfortuna, la sventura, di trovarsi a boro del treno 10899 di Trenord, teoricamente in servizio da Milano Certosa con partenza alle 17.51 e arrivo a Piacenza alle 19.02.

Già, teoricamente. Perché il viaggio del convoglio è finito verso le 18.40 tra le fermate di Mlano Rogoredo e Tavazzano, nel Lodigiano, dove per i pendolari - un centinaio circa - è iniziato una sorta di secondo viaggio, ma della speranza.

Stando a quanto riferito da Trenord, che si è scusata con i passeggeri per l'accaduto, si è verificato un "guasto alla trazione del convoglio", che ha costretto il macchinista a fermare il mezzo. "La sala operativa di Trenord ha tempestivamente lavorato per procedere al recupero del treno guasto", si legge in un comunicato dell'azienda, ma l'operazione è riuscita soltanto alle 23.30, quasi 5 ore dopo il fermo, una "eternità" durante la quale i viaggiatori sono rimasti senza luce né aria condizionata.

I pendolari, stando a quanto appreso, hanno più volte allertato le forze dell'ordine, ma non è stato possibile farli scendere dal convoglio, che era sui binari e in aperta campagna. Fortunatamente, comunque, non si sono registrati momenti di tensione. Poco dopo le 23.30 il treno guasto è stato quindi trainato a Tavazzano, dove i cento passeggeri sono saliti sul convoglio partito da Greco Pirelli alle 23.12 e diretto a Piacenza, con orario di arrivo alle 00.23.

Sui disagi la procura della repubblica di Lodi sta acquisendo informazioni e dettagli per verificare eventuali ipotesi di reato, anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso. Trenord ci ha tenuto a far sapere che "il treno aveva 552 posti a sedere e i finestrini erano apribili".