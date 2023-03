Morta travolta da un treno nel Milanese: convogli bloccati

Una donna è stata travolta da un treno merci all'altezza della stazione di Melzo (Milano), lungo la linea Treviglio-Pioltello. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì, poco prima delle 15. La donna è morta. Si tratta di una 51enne nata negli Stati Uniti.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. Oltre al personale sanitario sono presenti i carabinieri di Pioltello, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente.

Gravi conseguenze sulla circolazione dei treni. Trenord ha informato i passeggeri che "a causa di un investimento di persona, da parte di un treno merci, nei pressi della stazione di Melzo e il conseguente intervento delle Autorità competenti per gli opportuni rilievi, per i treni di alcune linee sono previsti con ritardi medi di 120 minuti. Possibili variazioni di percorso e cancellazioni". Problemi sulla Domodossola-Milano, sulla Verona-Brescia-Milano e sulla Brescia-Treviglio-Milano.

I treni della linea S5 (Varese-Milano-Passante-Treviglio) e S6 (Novara-Milano-Passante-Treviglio) viaggiano secondo un percorso alternativo e non effettuano le fermate di Cassano D'Adda, Trecella, Melzo e Pozzuolo Martesana.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.