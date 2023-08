Treno travolge e uccide un uomo a Milano Rogoredo

Un uomo di circa 65 anni è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione Milano Rogoredo. L’incidente, pochi minuti prima delle 6 di martedì 15 agosto, ha provocato numerosi rallentamenti alla circolazione ferroviaria.

L’allarme è arrivato alle 5.40, quando uno dei primi treni in uscita dal sito manutentivo ha investito una persona. Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha subito inviato due equipaggi con automatica e ambulanza in codice rosso. Per l’uomo però non c’era nulla da fare.

Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, la polizia ferroviaria e il personale di Rai (Rete ferroviaria italiana). Non è ancora noto se si è trattato di un incidente o di un gesto estremo.

Treni rallentati nel giorno di Ferragosto

Alcune linee Trenord hanno subito pesanti conseguenze. "La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa in prossimità della stazione di Milano, Rogoredo in seguito all'investimento di una persona da parte di uno dei primi treni in uscita dal sito manutentivo", ha informato la società dei treni regionali sul proprio sito.

Le difficoltà maggiorni hanno riguardato le linee Alessandria-Pavia-Milano, Mantova-Cremona-Codogno-Milano, ma anche i treni del Passante Ferroviario. Non ci sono state ripercussioni sui treni delle linee Milano Piacenza, Mantova e Tortona.

Treni in partenza da Milano Rogoredo:

24315 (MILANO BOVISA POLITECNICO 06:25 - PAVIA 07:21)

24317 (MILANO BOVISA POLITECNICO 06:55 - PAVIA 07:51)

24017 (MILANO BOVISA POLITECNICO 06:36 - LODI 07:37)

24019 (MILANO BOVISA POLITECNICO 07:06 - LODI 08:07)

24023 (MILANO BOVISA POLITECNICO 08:06 - LODI 09:07)

24321 (MILANO BOVISA POLITECNICO 07:55 - PAVIA 08:51)

24323 (MILANO BOVISA POLITECNICO 08:25 - PAVIA 09:21)

Per informazioni si consiglia di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione "Circolazione real time".

Dove chiedere aiuto