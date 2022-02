Uomo travolto da un treno a Lissone: morto sul colpo

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno a Lissone, pochi minuti prima delle 12 di mercoledì. L'incidente, avvenuto all'altezza di piazzale Stazione, ha provocato gravi criticità alla circolazione dei treni tra Milano e la Brianza (sulla S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate; la S11 Chiasso - Como - Milano - Rho; RE 80 Locarno - Lugano - Chiasso - Milano Centrale).

Sul posto sono intervenute due squadre dell'Azienda regionale emergenza urgenza su ambulanza e automedica. Per la persona travolta - la cui identità non è ancora nota - non c'era nulla da fare. Il cadavere era circa 60 metri dalla stazione.

Presenti anche i militari della Compagnia Desio e i vigili del fuoco di Monza. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio ma non si esclude la pista del suicidio.

Martedì una donna era morta dopo essere stata investita da un treno a Bollate Centro.

Treni bloccati tra Milano e Monza

Trenord ha comunicato che "a causa di un investimento di persona lungo la linea linea e il conseguente intervento delle Autorità competenti per gli opportuni rilievi, la circolazione è interrotta tra le stazioni di Seregno e Monza. Possibili variazioni di percorso e cancellazioni. Da/per Como - Milano è possibile utilizzare i treni RE7 Como-Saronno-Milano. Da/per Camnago Lentate - Milano Bovisa è possibile utilizzare i treni Suburbana S2 Mariano Comense-Passante-Milano Rogoredo".

"Per informazioni - prosegue Trenord - si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'app Trenord digitando il numero della corsa nella sezione 'Ricerca'".