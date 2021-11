Distanze anti covid non rispettate: il treno deve fermarsi, tutti giù in stazione

Troppa gente, niente treno. Disagi giovedì mattina su un convoglio Trenord partito da Milano Cadorna e diretto a Varese che è stato costretto a fermarsi nella stazione di Saronno per il mancato rispetto delle norme anti covid, che impongono ancora una capienza massima dell'80% a bordo.

A denunciare l'accaduto è stata Maria Chiara Gadda, deputata di Italia Viva. "Trenord surreale", ha scritto in un post sui social con tanto di foto dei passeggeri in banchina. "Sono sul treno partito da Milano Cadorna in direzione Varese, ma sembra una scena da teatro dell’assurdo con le persone che litigano su chi deve scendere. Eh si, perché siamo bloccati alla stazione di Saronno: il treno, strapieno, non rispetterebbe le distanze di sicurezza anti covid, e quindi non può partire", ha raccontato la parlamentare.

"Ma i cittadini cosa dovrebbero fare, giocarsi ai dadi i posti? Fare una lotteria? O forse spetterebbe a Trenord partire con un numero adeguato di vagoni" e "verificare la capienza ed evitare di fare salire le persone alla stazione successiva?", ha proseguito la Gadda. "No, hanno deciso diversamente. Ha vinto la legge della giungla. Tutti giù, indipendentemente dalla stazione in cui si è saliti, e auguri al più fortunato che riuscirà a salire sul prossimo treno correndo e sgomitando".

"Ogni tanto si mettessero nei panni di una persona anziana o con disabilità, o di un cittadino che semplicemente desidera tornare a casa o andare al lavoro. E per la cronaca - ha concluso l'esponente di Italia Viva - anche su questo secondo treno dove sono riuscita a salire non sono rispettate le norme di distanziamento".