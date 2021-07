Una persona è stata travolta da un treno a Pieve Emanuele

È successo nella mattinata di mercoledì 21 luglio, sono in corso le operazioni di soccorso

Una persona che per il momento non è ancora stata identificata è stata travolta da un treno vicino alla stazione di Pieve Emanuele nella mattinata di mercoledì 21 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 8:50 e sono in corso le operazioni di soccorso. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Sul luogo del sinistro stanno intervenendo anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polfer. Per il momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Rfi, come reso noto attraverso un comunicato, ha sospeso la circolazione dei treni della linea Milano-Tortona nei pressi di Locate Triulzi.