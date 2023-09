Il treno per Milano che "dimentica" di fermarsi a Vercelli

Un treno diretto a Milano ha saltato a piè pari la fermata di Vercelli, giovedì mattina, lasciando sbigottite decine di persone ferme sulla banchina in attesa di prendere il convoglio. La denuncia arriva dal Coordinamento pendolari Vercelli-Novara-Milano. Il treno in questione è il regionale veloce 2005, che parte da Torino Porta Nuova alle 7.10 e arriva a Milano Porta Garibaldi alle 8.52, fermando a Torino Porta Susa, Vercelli, Novara e Rho Fiera.

Fermando, almeno in teoria, visto quello che è accaduto giovedì. Intorno alle 7.58 il treno è arrivato (pare in orario) alla stazione di Vercelli ma, anziché fermarsi, il macchinista ha proseguito a velocità sostenuta il suo viaggio. "Una situazione indegna di una nazione avanzata, con un servizio di Rfi-Trenitalia vergognoso", il commento di due esponenti piemontesi di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo e Carlo Riva Vercellotti.

"Poteva diventare un'altra tragedia"

Dal Coordinamento dei pendolari fanno notare che la situazione avrebbe potuto trasformarsi anche in tragedia: "Il convoglio - dichiarano - ha attraversato a tutta velocità la stazione di Vercelli con una banchina piena di persone che su quel treno dovevano salire. Deve succedere un'altra tragedia per porre fine alla loro approssimazione?". Pochi giorni fa, sempre in Piemonte, a Brandizzo, un treno ha travolto e ucciso cinque operai al lavoro sui binari.