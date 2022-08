Donna travolta da un treno: convogli in tilt nel Milanese

Traffico ferroviario in tilt lunedì mattina per una incidente a Bovisio Masciago (Monza e Brianza): una donna è stata travolta da un treno. Il terribile episodio, poco dopo le 9.30, ha fatto scattare i soccorsi del 118 e della polizia ferroviaria.

Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Immediato anche l'arrivo dei carabinieri di Desio, della polfer di Milano, dei vigili del fuoco di Monza e della polizia locale di Bovisio Masciago. La donna travolta, da quanto riporta Areu, ha 70 anni. I soccorritori sono ancora al lavoro. Al momento non è chiara la dinamica ma non si esclude che possa trattarsi di un tentativo di suicidio.

Inevitabili i ritardi sul traffico ferroviario. Trenord alle 9.38 riferiva attraverso la sua App che "in seguito all'investimento di una persona nei pressi della stazione di Bovisio Masciago-Mombello la circolazione era sospesa per permettere gli accertamenti alle autorità competenti".