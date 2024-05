Treno travolge e uccide un uomo nel Milanese: circolazione in tilt

Treni in tilt nella mattinata di venerdì 3 maggio nel Milanese a causa di un incidente sui binari lungo la linea Rho - Domodossola: un treno ha travolto e ucciso una persona in prossimità della cittadina di Legnano. La circolazione dei treni lungo la direttrice è stata sospesa.

A confermarlo è Rfi (Rete ferroviaria italiana) con un avviso alle 7.47: "Sulla linea Rho - Domodossola la circolazione ferroviaria è sospesa per l'investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Legnano. Attivato l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità: in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. Seguiranno aggiornamenti".

Uomo travolto da un treno a Legnano

L'incidente, stando alle prime informazioni, è avvenuto nei pressi della stazione di Legnano. Sul posto, in piazza Butti, alle 7.41 sono arrivati due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica in codice rosso. La persona coinvolta è un uomo e, secondo le indicazioni, è morto sul colpo.

Oltre al personale sanitario sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i carabinieri, la polfer, e il personale di Rfi. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente: i rilievi sono in corso.

