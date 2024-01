Una persona è stata travolta e uccisa da un treno a Bollate (Milano)

Una persona è stata travolta e uccisa da un treno pochi minuti prima delle 11 di lunedì, a Bollate (Milano). Sul posto si sono precipitati i mezzi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con il personale sanitario ma non c'era più nulla da fare.

Presente anche il personale dei vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Rho. Secondo le primissime informazioni la vittima sarebbe una donna di 32 anni. È morta sul colpo.

"La circolazione presenta grave criticità", spiega Trenord. "A causa di un investimento di persona, avvenuto nella stazione di Bollate, la circolazione dei treni sulla linea è al momento sospesa. Sono in corso le attività di verifica da parte delle autorità preposte".

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.