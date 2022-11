Treno travolge un ragazzo nella stazione Milano Rogoredo

Un ragazzo di 18 anni è stato investito da un treno nei pressi della stazione Milano Rogoredo. L'incidente, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 13 di venerdì.

A Rogoredo, via Giovanni Battista Cassinis, il 118 ha inviato automedica e ambulanza in codice rosso. Presenti anche gli agenti della polizia ferroviaria. Stando alle prime informazioni della centrale operativa del 118, il ragazzo ferito è sveglio: ha riportato un trauma cranico importante. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda.

Ancora da capire la dinamica dell'incidente. Non è noto se si è trattato di un gesto volontario.

Trenord avvisa i passeggeri che viaggiano lungo le direttrici che passano da Rogoredo dei possibili rallentamenti: "Al fine di permettere gli accertamenti da parte delle Autorità competenti la circolazione in prossimità di Milano Rogoredo riprende gradualmente. Potrebbe subire ulteriori rallentamenti e limitazioni di percorso. Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione 'Ricerca'".

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.