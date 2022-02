Uomo prende a mazzate 10 finestrini: treno fermo e pendolari a piedi

Un treno costretto a fermarsi e pendolari a piedi. Tutta colpa di un folle blitz andato in scena lunedì mattina in stazione a Mariano Comense, dove un uomo si è scagliato contro il convoglio 618 partito da Asso alle 6.33 e diretto a Milano Cadorna, con arrivo previsto alle 7.53.

Quando il treno è arrivato nello scalo ferroviario, verso le 7.15, il vandalo ha impugnato una mazza e ha colpito con violenza dieci finestrini, spaccandoli, prima di essere fermato dalle forze dell'ordine e portato via.

Nonostante lo spavento per quanto stava accadendo, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito e non c'è stata nessuna conseguenza per i viaggiatori a bordo. Pesanti, invece, i disagi: Trenord è stata costretta a sopprimere la corsa e i pendolari sono poi stati spostati a bordo del treno 1622, partito da Asso alle 7.02 e arrivato a Cadorna alle 8.23.