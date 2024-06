Treno travolge e uccide una ragazza di 22 anni: morta sul colpo

Un treno ha investito e ucciso una ragazza di 22 anni. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di sabato, alle 19.15, alla stazione di Varedo (Monza Brianza), tra il binario 1 e 2.

Per la giovane non c'è stato nulla da fare, ed è morta sul colpo, come segnalato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), arrivata in stazione con un'ambulanza e l'automedica, in codice rosso. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Desio.

L'incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, ha coinvolto il convoglio 1670, partito dalla stazione di Erba e diretto a Milano Cadorna. Tra le ipotesi, anche quella del gesto volontario. Per consentire gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria sabato sera la circolazione dei treni è stata sospesa e sono state oltre dieci le corse che hanno subito variazioni di percorso e ritardi, con una cancellazione.

