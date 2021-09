Dopo 110 anni torna lo storico Besanino, treno a vapore da Milano a Lecco

L'evento è ufficialmente in programma per il 24 ottobre, partenza Milano Centrale e destinazione Lecco

Uno storico treno a vapore percorrerà la tratta ferroviaria del Besanino per celebrare i 110 anni della prima corsa del treno che collega Milano con la Brianza. Dopo il via libera di Regione Lombardia e Fondazione FS, l'evento è ufficialmente in programma per il 24 ottobre, partenza Milano Centrale e destinazione Lecco.

Soddisfatto il consigliere leghista al Pirellone Alessandro Corbetta, padre putativo dell'iniziativa insieme alla pro loco di Besana Brianza, che rilancia l'appuntamento anche in chiave di promessa di "nuovi investimenti sia di RFI che di Trenord" per migliorare "ulteriormente" una linea che porta "ogni giorno 12mila passeggeri", fa sapere Corbetta.

"La ricorrenza dei 110 anni del Besanino meritava certamente una valorizzazione adeguata", ha dichiarato l'assessora regionale ai Trasporti Claudia Terzi commentando "l'interesse crescente attorno al servizio turistico dei treni storici" di Regione Lombardia come opportunità di offrire "un'esperienza affascinante" e al contempo recuperare "un patrimonio storico importante come i convogli d'epoca".