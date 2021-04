Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno

Un uomo di 43 anni è stato travolto da un treno vicino alla stazione di Monza nella mattinata di giovedì 29 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 8.50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara e sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polfer: per il momento non si sa se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Le condizioni del 43ennesono subito apparse critiche, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo quanto riferito da Trenord il convoglio coinvolto nel sinistro è il 24929, treno della Linea S9 partito da Saronno alle 8.05 e diretto ad Albairate. Il convoglio (soppresso) si trova fermo nella stazione di Milano Greco Pirelli. La linea è stata bloccata per permettere gli accertamenti degli inquirenti, Rfi ha fatto sapere che il traffico ferroviario è rallentato su tutta la linea Milano-Chiasso.