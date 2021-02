Trezzano (Milano), continua a violare norme anti covid: bar chiuso

Come altri locali già multati nei giorni scorsi, anche il bar Winner ha violato le norme anti covid, solo che in questo caso il mancato rispetto è stato reiterato più volte, tanto da far intervenire la polizia locale per chiuderlo. L'accaduto a Trezzano sul Naviglio, in via Leonardo da Vinci.

Gli agenti hanno notificato la chiusura dell'esercizio per cinque giorni dopo che in più di un'occasione erano intervenuti per fermare assembramenti e somministrazione di cibi e bevande fuori dagli orari o con modalità non consentite. Le violazioni, avvenute quando la Lombardia era ancora zona arancione, erano già state sanzionate ma adesso è arrivata anche la (momentanea) chiusura.

Dopo i numerosi episodi che hanno evidenziato il mancato rispetto della normativa per contenere la pandemia, gli agenti hanno segnalato il locale in prefettura. E a quel punto nei giorni scorsi è scattato l'obbligo di chiusura, provvedimento che è stato notificato dalla locale insieme ai carabinieri.