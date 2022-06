Chiodi a terra e furgoni per chiudere le vie: il raid del commando nel magazzino

Il furgone utilizzato come ariete. Le strade bloccate per ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. Raid nella notte tra venerdì e sabato in un'azienda di Tribiano, nel Milanese, una ditta che si occupa di logistica e stoccaggio di materiale informatico. Stando a quanto finora appreso da MilanoToday, il commando - composto da almeno sei persone, tutte a volto coperto - è entrato in azione verso le tre.

I banditi avrebbero sfondato la recinzione del capannone - che si trova in via Cassino - usando un mezzo pesante. A quel punto, nel giro di pochi minuti, i rapinatori avrebbero arraffato il bottino e sarebbero fuggiti. Per coprirsi la fuga, il commando avrebbe sparso chiodi a tre punte sull'asfalto e avrebbe sbarrato le strade con mezzi rubati. Sul colpo, il cui bottino è ancora da quantificare, indagano i carabinieri.

Un raid praticamente identico era avvenuto la notte tra l'8 e il 9 giugno scorsi, sempre a Tribiano. In quel caso a finire nel mirino dei malviventi era stata una società che si occupa di spedizioni di scarpe e abiti. Il copione era stato identico: dal mezzo usato come ariete fino ai chiodi per chiudere le vie. I mezzi, poi sequestrati dai carabinieri, erano risultati rubati la settimana precedente tra le province di Parma e Padova.