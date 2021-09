L'uomo che va a prendere il bus per tornare a casa con due trolley pieni zeppi di droga

Fatale fu l'ultima parte del viaggio. Un uomo di 43 anni, un cittadino italiano con numerosissimi precedenti alle spalle, è stato arrestato domenica sera nell'autostazione di Lampugnano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato sorpreso con dei bagagli letteralmente stupefacenti.

I guai per lui sono iniziati quando è sceso da un bus appena arrivato dalla penisola iberica e si è messo in attesa di un secondo pullman che avrebbe dovuto portarlo in Puglia, sua regione d'origine. In quel momento, però, nella stazione di via Natta erano in corso dei controlli delle Volanti, che hanno deciso di identificare anche lui.

Scoperti i suoi precedenti, tutti per spaccio, i poliziotti hanno perquisito i due trolley che il passeggero aveva al seguito. Da uno sono saltati fuori 21 panetti di hashish per un peso di due chili e altri 9 chili di marijuana suddivisi in otto buste termosaldate, mentre nell'altro erano nascosti 11 panetti di "fumo" - un chilo di peso - e 11 di marijuana, confezionati in altre dieci buste.

Il 43enne è stato quindi dichiarato in arresto e portato nel carcere di San Vittore. Il lavoro degli investigatori prosegue adesso per ricostruire la rotta della droga e capire a chi fossero destinati l'hashish e la marijuana.