Violenta tromba d'aria alle porte di Milano, un tetto completamente scoperchiato

Nel violento nubifragio che si è abbattuto sull'Alto Milanese la sera di mercoledì 7 giugno si deve registrare anche una tromba d'aria nel territorio di Sedriano, con diversi danni e un tetto completamente scoperchiato.

E' successo ad una palazzina in via IV Novembre. Parti del tetto sono state letteralmente scaraventate giù in strada. L'area è stata subito messa in sicurezza dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti. Sono state danneggiate alcune automobili parcheggiate lungo la strada ma, per fortuna, non si sono verificati ferimenti a persone. Sempre a Sedriano è crollato un albero in via Europa.

A Parabiago, invece, un albero è caduto nei pressi dei binari della ferrovia: per questo motivo, la linea ferroviaria Milano-Varese è rimasta bloccata per circa due ore e mezza a partire dalle sette di pomeriggio. Disagi anche sulla linea Milano-Novara e ritardi su arrivi e partenze all'aeroporto di Malpensa.