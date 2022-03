In metro per un servizio sui furti: due troupe di Striscia aggredite, tre feriti

Prima nel mezzanino di una fermata della M2. Poi sulla M1. Due troupe di Striscia la Notizia, il programma di canale 5, sono state aggredite mercoledì pomeriggio a Milano mentre giravano un servizio sulle bande di ladre che agiscono proprio nelle metropolitane meneghine.

Il primo allarme è scattato alle 13.30 da Gioia. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, due operatori - un 21enne e una 22enne - sono finiti nel mirino di tre donne, che si trovavano a bordo di un treno della verde. Infastidite dalle riprese, le tre avrebbero prima tirato il freno d'emergenza per bloccare la corsa del convoglio e avrebbero poi aggredito i due. Ad avere la peggio è stata la ragazza, che è stata portata in codice verde alla clinica Città studi, mentre il collega è stato medicato sul posto. Gli agenti della Polmetro intervenuti sono riusciti a bloccare una delle tre: si tratta di una 18enne, una cittadina bosniaca con numerosi precedenti per furti in metro, che è stata indagata a piede libero per lesioni personali e interruzione di pubblico ufficiale.

Poco più di mezz'ora dopo le scene si sono ripetute praticamente identiche a Loreto, dove a essere aggrediti sono stati un 36enne e una 37enne, poi ricoverata al pronto soccorso del Pini con una prognosi di 20 giorni per le ferite. I poliziotti hanno fermato e denunciato due ragazze di 20 e 21 anni, anche loro bosniache e anche loro con precedenti, che rispondono delle accuse di violenza privata e lesioni.