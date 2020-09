Si perde nei boschi: milanese di 80 anni trovato vivo dopo due giorni e tre notti

Ha trascorso tre notti e due giorni in mezzo al bosco, senza nutrirsi e senza potersi proteggere dalla temperatura più fresca. E alla fine è stato trovato sano e salvo: il protagonista è un ottantenne milanese, Aldo Negrini, che d'abitudine trascorre periodi di vacanza nelle prealpi varesine, a Orino.

Si era avventurato, giovedì pomeriggio, per una passeggiata in montagna, una zona che conosceva benissimo anche se camminava ormai aiutato da un bastone. Non è più rientrato: la moglie ha dato l'allarme e sono partite le ricerche, con le squadre dei vigili del fuoco, i cani, i droni e gli elicotteri. E tanti volontari del paese, affezionati al pensionato e preoccupati. In tutto, hanno partecipato almeno cento persone alle ricerche, che si sonoo concluse nella mattinata di domenica nel modo migliore.

L'uomo è stato infatti ritrovato a Cerro di Cocquio Trevisago, in stato confusionale ma cosciente. I sanitari ora si stanno ooccupando di lui.