Corpo in un canale: potrebbe essere di Rita Trevisan

È stato ritrovato un corpo senza vita in un canale a Bollate, tra via Milano e via Cioppi alle spalle di un'azienda. Il sospetto è che possa trattarsi di Rita Trevisan, l'86enne scomparsa il 4 febbraio a Baranzate e di cui si erano perse le tracce. I carabinieri hanno ritrovato il cadavere a un chilometro circa dall'abitazione dell'anziana signora. Il medico legale è atteso sul posto. Resta da attendere una prima analisi, dalla quale potrebbe già essere identificabile l'età.

La zona era stata controllata più volte dalle autorità in cerca di Rita Trevisan, tuttavia l'ipotesi è che il corpo fosse in un punto nascosto e che sia emerso ora a seguito delle abbondanti piogge. I carabinieri della compagnia di Rho stanno effettuando gli accertamenti del caso.

La scomparsa di Rita Trevisan

Era uscita di casa a Baranzate intonro alle 15.20, diretta a piedi a casa di un parente a Bollate. Avrebbe citofonato, ma la persona alla quale voleva far visita era malata e non l'aveva fatta entrare. Poi le immagini di una telecamera di videosorveglianza l'avevano immortalata alle quattro del pomeriggio, sempre a Bollate. Si vede per pochi secondi la donna camminare, dare uno sguardo a una vetrina di una farmacia, e proseguire dritto. Poi più nulla. Rita Trevisan da quell'istante è scomparsa nel nulla e non è bastata la macchina delle ricerche attiva incessantemente, notte e giorno.