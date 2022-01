La perdita d'acqua e il finto idraulico che svaligia la casa

Uno dei soliti copioni. Compresa la fuga col bottino. Truffa agli anziani riuscita domenica a Milano, dove una 85enne è stata derubata in casa sua da un uomo che si è finto un idraulico.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il presunto tecnico dell'acqua è entrato in azione verso le 13 citofonando all'abitazione della vittima, che vive tra porta Venezia e porta Monforte. Con la scusa di dover controllare l'impianto a causa di una perdita, il truffatore ha fatto accesso nell'appartamento dell'anziana e le ha chiesto di mettere tutti i soldi e i gioielli in un sacchetto così da tenerli al sicuro.

A quel punto, approfittando di un attimo di distrazione dell'85enne, il finto idraulico ha preso il bottino - mille euro in contanti, monili in oro e preziosi - ed è scappato. Poco dopo, quando ha capito di essere stata raggirata, è stata la stessa vittima a chiedere aiuto agli agenti.

La stessa sorte martedì scorso era toccata a una coppia di 84enni. Moglie e marito erano stati ingannati da due falsi tecnici dell'Eni, che erano riusciti a far perdere le proprie tracce portando via tutti i gioielli che gli anziani avevano avevano in casa.