"Mamma, ho bisogno di soldi, mettili in un lenzuolo e calali giù": 91enne truffata

Di nuovo una truffa ai danni di una persona anziana. Di nuovo una scusa ignobile che fa leva sull'emotività di vittime molto fragili. Questa volta è toccato a una 91enne, la quale è stata truffata da un uomo che, dopo averla chiamata al telefono spacciandosi per suo figlio, l'ha convinta a mettere contanti e gioielli in un lenzuolo e a calarlo dalla finestra, "perché gli servivano per le cure mediche dopo un incidente", come ha detto alla signora. L'accaduto nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre in via Santa Teresa, zona Chiesa Rossa.

Il truffatore ha contattato telefonicamente la vittima sostenendo di essere suo figlio e di avere urgente bisogno di denaro e monili per fronteggiare le cure mediche di cui necessitava assolutamente dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. L'anziana, un'italiana del '29, si è persuasa, ha raccimolato ori e circa 1500 euro in contanti e poi, come le aveva chiesto l'uomo al telefono, li ha avvolti in un lenzuolo e calati dalla finestra.

Non appena la donna ha lasciato soldi e gioielli, una persona in strada ha subito preso tutto ed è scappata riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul posto, poi, è intervenuta una volante della polizia di Stato ma il/i truffatore/i della 91enne si era già dato alla fuga. Nei giorni scorsi un'altra odiosa truffa con modalità analoghe si era consumata in zona Lambrate ai danni di un'82enne. A fine novembre, invece, i carabinieri avevano arrestato un finto maresciallo che truffava gli anziani.